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Erol Bulut: Çok önemli bir galibiyet aldık

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum, çok önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.

Erol Bulut: Çok önemli bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, sahaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirtti.

Galatasaray'ın şampiyonluklar yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takım olduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"İyi futbolculara sahip olan bir ekip. Bu hafta Schalke 04 ile maçları vardı. Biz önde baskılı başlamak istiyorduk ve o şekilde yaptık. İlk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra rakibi baskı altında tutarak yormak istiyorduk ve o şekilde de oldu. Benim isteğim, takımın geri çekilmeden önde baskıya devam etmesiydi. Bazen o baskıyı yedik, baskıdan çıkarak 2. golümüzü penaltıdan bulduğumuzda zaten oyun bizim lehimize tamamen dönmüştü. Sonlara doğru 1-2 pozisyon daha kalemizde gördük ama ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık"

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Evkur yeni Malatyaspor Erol Bulut

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