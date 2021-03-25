Erol Bulut Fenerbahçe'den neden gönderildi? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Erol Bulut'un bugün itibari ile Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevine son verildiği açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Erol Bulut gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. 5 Ağustos 2020’de Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut’un Fenerbahçe’den neden gönderildiği ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

EROL BULUT FENERBAHÇE'DEN NEDEN GÖNDERİLDİ?

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Erol Bulut ile yollarının ayrıldığı yönündeki açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.