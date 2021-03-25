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Erol Bulut Fenerbahçe'den neden gönderildi? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

25.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Futbol Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurmasının ardından, Erol Bulut gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Pek çok kişi arama motorları üzerinden anlık olarak Erol Bulut Fenerbahçeden neden ayrıldı? Erol Bulut kimdir ve kaç yaşında? sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar…

Erol Bulut Fenerbahçe'den neden gönderildi? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Erol Bulut'un bugün itibari ile Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevine son verildiği açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Erol Bulut gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. 5 Ağustos 2020’de Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut’un Fenerbahçe’den neden gönderildiği ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

EROL BULUT FENERBAHÇE'DEN NEDEN GÖNDERİLDİ?

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Erol Bulut ile yollarının ayrıldığı yönündeki açıklamasında şu sözlere yer verdi:

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"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut 31 Ocak 1975 yılında Almanya’da doğmuştur. Futbol hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giymiştir.

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Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamıştır. Bulut, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol takımının Teknik Direktörlük görevini üstlenen Bulut’un 25 Mart 2021 tarihi itibari ile görevine son verildiği duyuruldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2020-21 sezonunda futbol kulübünün Teknik Direktörlük görevinde olan Erol Bulut ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını duyurdu. Erol Bulut'un yerine gelecek isim ise yönetim kurulunun aldığı karara göre takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu olacak.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğan Emre Belözoğlu uzun yıllar boyunca orta sahada oynadı. 2004 yılında Pele tarafından açıklanan "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde ilk 100'de yer aldı.

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1990 - 2020 seneleri arasında 30 yıllık bir futbolculuk kariyeri olan Emre Belözoğlu, bu sürede 7 takımda forma giydi.


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok yazık oldu Erol hocaya ne yazık ki hep hocalar suçlandı bütün kabahati hocada buldular eski takımında başarılı olurken sonra takımın başına geçerken kimse itiraz etmedi sabır gösterilemedi 19 transfer yapılmasına rağmen bir golcü bulunamadı istikrar vs denmesin boşuna hocaya takımı emanet edemediyseniz tamamen sabır gösteremezseniz başarıyı da beklemek hayal umarım Erol hoca çok başarılı olur
emre nin aykut kocaman dan farkı kalmadı ne güzel yakışmıştı soortif drektörlüğe ama kendinide bitirdi yazık

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