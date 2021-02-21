Erol Bulut: Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa bir kez daha tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşun tutumunun değişmediğini söyleyen Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atılmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda yapılan açıklamalar, Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklama olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Bizim adımı atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse! Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir. Maalesef bu duruma geldi. Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Başta yayıncı kuruluşun bunun başlangıcını yapması gerekirdi. Türk futbolunu nereye getirdiklerini bir düşünsünler." ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY: "ADEMI F.BAHÇE OYUNCUSU DEĞİL"

Güntekin Onay ise ardından Kemal Ademi için yaptığı yorumla ilgili, "Siz ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Hayatımda hiçbir oyuncuyu, Erzurum'da iki hafta önce kırmızı kart gören oyuncuyla ilgili de bir şey demek istedim. Ademi ilk transfer olduğunda Fenerbahçe oyuncusu olmadığını söylemiştim. Bizimki tamamen performans eleştirisidir. Karagümrük'te golü yok. Bunu izaha gerek var mı?" dedi.