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Erol Bulut: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 06.10.2019 19:59 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçta çok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyledi.

Erol Bulut: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik

Erol Bulut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik" dedi.

İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini kaydeden Bulut, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

İyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Bulut, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

EFECAN KARACA: BİR HATA YAPTIK, BEŞİKTAŞ AFFETMEDİ
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca, Beşiktaş'ın yaptıkları hatayı affetmediğini söyledi.

Maçın ardından basın mensupların açıklamada bulunan Efecan Karaca, "İlk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın penaltıya kadar pozisyonu yoktu ama bir hatamızda Beşiktaş gibi büyük bir takım affetmedi. Penaltıdan sonra risk almamız gerekti, risk alınca da ikinci golü kalemizde gördük. İlk mağlubiyetimizi aldık. İyi gidiyorduk ve hala da lideriz. Artık bu maçı unutup milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Sonra da Rizespor maçına odaklanmalıyız" diye konuştu.

"HAKEMLER DAHA İYİ BİLİYOR"
Atiba Hutchinson'ın penaltı pozisyonundan bahseden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu, "İzleyen arkadaşlar pozisyona penaltı diyor ama saha içinde çok gözükmedi. Hakem kararı için yorum yapmak istemiyorum, sonuçta onlar daha iyi biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezonki performansları ile ilgili konuşan Efecan Karaca, "Bu sene defans yönümüzü daha çok geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Daha çok kapatıyoruz. Hücum gücümüzü zateniyi Bunu defansa da yansıttık. Günümüzde iki yönlü oynamak en önemlisi Bunu da yapınca başarı geliyor" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu milli maçlar ile ilgili olarak ise "Arnavutluk ve Fransa ile zorlu maçlarımız var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp Şenol hocamızın dediği gibi Fransa maçıyla final oynamak istiyoruz." dedi.

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