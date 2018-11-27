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Erol Bulut: İlk 10 hedefimizin arkasındayım

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçında yapılan hatalara değinerek, “Bu hataları yapmamamız lazım. Bir hedefimiz var. Bu sene bu basit hataları asgari hale düşürmemiz lazım” dedi.

Erol Bulut: İlk 10 hedefimizin arkasındayım

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Akhisarspor karşısında galip gelerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk edecekleri Akhisarspor maçının hazırlıkları öncesinde açıklamada bulundu.

Kasımpaşa karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Bulut, basit hatalardan derslerini daha iyi almaları gerektiğini dile getirdi.

Bulut, ligde hedefleri olduğunu ve basit hataları asgariye düşürmeleri gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hücum anlamında 7-8 gol pozisyonu ürettik. Bunları iyi değerlendiremedik. Tabi Guilherme, Donald sahada olsaydı, belki oyun daha farklı seyredebilirdi. Ama sorun basit hatalar, o basit hataları yapmayacaksın. Rakip iyi oynayabilir, kaliteli bir takım. En azından her şeyini vererek, o basit hataları yapmayarak maçı kaybedebilirsin ya da kazanabilirsin. Benim tek üzüldüğüm taraf basit hataları çok fazla yapıyoruz."

Takımda, son haftalarda alınan galibiyetlerin bir rehavetinin olduğunu aktaran Bulut, "Lig henüz bitmedi, biz sadece 3 maç üst üste kazandık. Durumumuz iyiydi ve dördüncü sıradaydık ama önemli olan sezon sonunda ligi nerede bitireceğimiz. İnşallah istediğimiz yerde bitiririz. İnşallah şu an ki olduğumuz yerlerde oluruz. Tabii bu söylemekle olmuyor. Onu antrenmanda çalışarak gerçekleştirmemiz lazım. Oynayacağımız maçlarda üzerine koyarak, antrenmanda çalıştıklarımızı maçta sergilememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, bu hafta sahalarında Akhisarspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, "Onlar da bir çıkış arıyor. Avrupa Ligi'nde bir maçları var. Zorlu bir maç olacak. Hiçbir maç kolay değil. Söylediğim gibi çıkış arayan bir rakip. Onlar da buraya puan almak için gelecek. Biz 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin takımın hedefini sorması üzerine Bulut, "Söylediğim hedefin arkasındayım, ilk 10 diyorum. Tabii bu önümüzdeki 4 maçın gidişatı da çok önemli. Önümüzdeki 4 maçta direkt rakiplerimizle oynayacağız. Onlardan alacağımız puanlar, ilk yarıyı nerede bitireceğimizi bize gösterecek. Sonra devre arasında yapacağımız iyi transferlerle ikinci yarı başladığında benim için ilk 7 haftalık süreç çok önemli. Onu iyi atlattığımızda, gerçek hedeflerimizden birini açıklayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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