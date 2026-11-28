Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki Cristhian Mosquera'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, İspanyol futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibine teklif sundu.

ARSENAL SICAK BAKIYOR

İngiliz basınına göre Arsenal, yeterince forma şansı bulamayan Mosquera'nın gelişimini sürdürmesi için kiralık gönderilmesine olumlu yaklaşıyor. Transferde son kararı verecek olan genç savunmacının Fenerbahçe'ye yanıtı bekleniyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Mosquera ile Inter, Benfica, Al-Nassr ve Al-Hilal de ilgileniyor. Benfica'nın kiralama yarışında Fenerbahçe'nin en ciddi rakibi olduğu belirtilirken Arsenal'in oyuncuyu Avrupa dışına göndermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

TEK BİR ŞARTI VAR

Olası anlaşmada Arsenal, Mosquera'nın belirli sayıda maçta forma giymesini garanti altına almak istiyor. Fenerbahçe ise İngiliz kulübünden maaş desteği bekliyor. Transferin satın alma opsiyonu olmadan gerçekleşmesi öngörülüyor.

CRISTHIAN MOSQUERA KİMDİR?

Valencia altyapısından yetişen ve 2025 yazında 15 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor. Bu sezon 5 resmi maçta 377 dakika süre alan Mosquera, İspanya U21 Milli Takımı'nda 15, A Milli Takım'da ise 2 kez forma giydi.