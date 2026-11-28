Sivas’ta yaşayan ve gençlik yıllarında profesyonel olarak futbolculuk yapan 64 yaşındaki Metin Özkoçak, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Daha önce Sivasspor, İskenderunspor ve daha birçok takımın formasını giyen Özkoçak, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başladı. Futbolculuk yıllarında mahallesinin takımında forma giyemeyen Metin Özkoçak, yaklaşık 25 yıldır Abdulvahabigazispor’da teknik direktörlük yapıyor. Teknik direktör olarak birçok başarıya imza atan Özkoçak’ın takımı, 2026-2027 Nuri Okumuş Süper Amatör Lig A grubunda namağlup lider durumda bulunuyor.

"MAHALLE SAKİNLERİ ‘BİZE BİR HİZMET YAPMANI İSTİYORUZ’ DEDİLER"

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Abdulvahabigazispor teknik direktörü Metin Özkoçak (64), "Amatör olarak Sivasspor’da yetiştim daha sonra Sivasspor’da profesyonel oldum. 5 yıl Sivasspor’la oynadım, 3 yıl İskenderun’da ve Amasyaspor’da kiralık oynadım. Profesyonel hayatımız buralarda geçti. Abdulvahabigazispor kendi mahallemin takımıydı. Amatörlükte futbolcu olarak oynayamadım. Mahalledeki arkadaşlar, büyükler ‘Bize bir hizmet yapmanı istiyoruz’ dediler. Bende onları kırmadım profesyonel hayatımızı bitirdikten sonra antrenörlüğe başladım. O da tercihim kendi mahallemin takımı oldu. Bu takım çok eski bir takım 1966 yılında kuruldu. Bu takım Sivasspor’un kuruluşunda yardımları geçen bir takım. Çok iyi futbolcular çıkmış, profesyonel futbolcular. Bizde bayrağı aldık 25 yıldır devam ettiriyoruz. Bu süreç içerisinde Sivas Bölgesel Aamatör Lig’e çıktık. Büyük bir kitleyi temsil ettik. Bölgesel Amatör Lig’den tekrar düştük. Şu anda yine hedefi bölgesel olarak koyduk" dedi.

"OYUN GÖRÜŞÜ OLAN EN İYİ HOCALARDAN BİRİSİ"

İHA

Abdulvahabigazispor takım kaptanı Gazi Hasgül, "Metin hocamla 5 sezon birlikte çalıştık bundan önce Bölgesel Amatör Lig’e çıkan takımın da kaptanıydım. Metin hocamızın bizde ayrı bir yeri var açıkçası. Bu sene biz vefa senesi dedik. Metin hoca; oyun görüşü olan en iyi hocalardan birisi. Metin hocanın dışarıda da arkadaşlığı çok iyidir, saha içinde de arkadaşlığı çok iyidir" dedi.