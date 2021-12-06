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Erol Bulut: İlk yarı sahada yoktuk

06.12.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Rakip 2-0 öne geçince tabii ki işler kolay olmuyor." dedi.

Erol Bulut: İlk yarı sahada yoktuk

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarının aksine karşılaşmanın ikinci devresinde istedikleri futbolu sergilediklerini söyledi. İlk yarıda sahada olmadıklarını kaydeden Bulut, şöyle konuştu: "Rakip 2-0 öne geçince tabii ki işler kolay olmuyor. İlk yarıyı konuşmaya gerek yok çünkü sahada yoktuk. İkinci yarı baskılı oynadık, oyuncu değiştirmeye çalıştık. Direkten dönen 3 topumuz var ama futbol birinci dakikadan başlıyor, 95-96 dakika sürüyor. 96 dakika motive olmamız gerekiyor. Bugün eksiğimiz ilk yarıda fazlasıyla vardı. Onun sonucunda kaybettiğimiz 3 puan oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep FK
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