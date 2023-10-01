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Erol Bulut, İngiltere'nin gündemine oturdu!

01.10.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City'den üst üste 4. galibiyetini aldı. Cardiff City, Rotherdam'ı 2-0 yendi ve üst üste dördüncü kez kazandı.

Erol Bulut, İngiltere'nin gündemine oturdu!

İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, kendi sahasında Rotherham karşılaştı. Bu maçtan da galibiyetle ayrılan Erol Bulut'un ekibi üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

ÜST SIRALARA TIRMANDI

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Alınan peş peşe galibiyetlerin ardından puanını 16'ya yükselten Cardiff City, Championship'te 6. sırada yer aldı. Bir üst lige çıkmak için büyük bir çaba ortaya koyan Erol Bulut'un takımı şimdiden alkışları toplamayı başardı.

EROL BULUT HAYRANLIĞI

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Kısa süre içinde Cardiff taraftarının sevgisini kazanan Erol Bulut, İngiltere'de gündeme oturdu.

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Erol Bulut cardiff city ind iyet

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