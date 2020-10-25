Erol Bulut: İnşallah namağlup ilerleme şansını yakalarız

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sosa değişikliği hakkında konuşan Bulut, "Maça iyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama golü yapamadık. Lemos ile Sosa arasında bir anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik" dedi.

Fenerbahçe'nin geri dönüşünü de değerlendiren Bulut, "1-0 geri düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

