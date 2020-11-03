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Erol Bulut, Jose Sosa'ya 90'ı göstermiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2020 08:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, bu hafta da Jose Sosa'yı 90 dakikayı tamamlamadan oyundan aldı.

Erol Bulut, Jose Sosa'ya 90'ı göstermiyor

Fenerbahçe'de son iki maça ilk 11'de başlayan ancak 90 dakikayı tamamlamadan saha kenarına alınan Jose Sosa hakkında Tümer Metin değerlendirmelerde bulundu.

TÜMER METİN:

Jose Sosa oynar mı, oynamaz mı diye konuşuyoruz. İşte bu Erol Hoca'nın elindeki kadronun gücünü gösteriyor. Jose Sosa iyi işler yapamadığında da Erol Hoca 'Bu bizim patronumuz, çıkmaz' demiyor. İki hafta üst üste Sosa'yı çıkarmak kolay değil. Perotti, 10 numara da oynayabilir.

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