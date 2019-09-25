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Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 25.09.2019 21:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Alacağımız her puan, bizi daha yukarıya taşıyacaktır. Bu hafta galibiyet üzerine planımızı yapacağız. Galip gelmek istiyoruz. Milli maç arasına kadar en azından namağlup olarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz

Erol Bulut, turuncu-yeşilli takımın Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de sadece 5 maç oynadıklarının farkında olmaları gerektiğini söyledi.

Ligde önlerinde 29 hafta daha olduğunu aktaran Bulut, "Bu hafta tabii ki önem taşıyor. Büyük takımlar karşı karşıya geliyor. Alacağımız her puan, bizi daha yukarıya taşıyacaktır. Bu hafta galibiyet üzerine planımızı yapacağız. Galip gelmek istiyoruz. Milli maç arasına kadar en azından namağlup olarak devam etmek istiyoruz. Daha sonra eksikliklerimizi gidererek lige devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor'a özel bir önlem almayı düşünmediklerini dile getiren Bulut, bugüne kadar hiçbir takıma özel önlem almadıklarını belirtti.

İstedikleri futbolu sahaya yansıttıkları zaman bir sıkıntı yaşamayacaklarını kaydeden Bulut, "Futbolcularımız sahaya çıkarken yüzde yüz odaklansınlar, gerisi kendiliğinden gelecektir." ifadesini kullandı.

Gençlerbirliği maçında takımda bir form düşüklüğü yaşanıp yaşanmadığı sorusu üzerine Bulut, Gençlerbirliği maçının zor olacağını daha önce söylediklerini kaydetti.

Gençlerbirliği'nin dinamik ve atletik bir takım olduğuna vurgu yapan Bulut, "Hücum anlamında etkili futbolcuları var. Ne olursa olsun orada en az bir puan alıp liderliğimizi korumak istedik. Bunu da başardık. Bu demek değil ki 3 puan almak istemiyorduk. Sadece ilk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Basit hatalar yaptık. Nitekim soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarıya istekli ve arzulu girdik. Beraberliği sağladık. Hatta karşılaşmanın sonlarına doğru yakaladığımız pozisyonlarla maçı alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

SİVASSPOR HAZIRLIKLARI

Turuncu-yeşilli takım, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top çalışması yapan futbolcular, son bölümde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

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Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut

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