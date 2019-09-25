Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz

Erol Bulut, turuncu-yeşilli takımın Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de sadece 5 maç oynadıklarının farkında olmaları gerektiğini söyledi.

Ligde önlerinde 29 hafta daha olduğunu aktaran Bulut, "Bu hafta tabii ki önem taşıyor. Büyük takımlar karşı karşıya geliyor. Alacağımız her puan, bizi daha yukarıya taşıyacaktır. Bu hafta galibiyet üzerine planımızı yapacağız. Galip gelmek istiyoruz. Milli maç arasına kadar en azından namağlup olarak devam etmek istiyoruz. Daha sonra eksikliklerimizi gidererek lige devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor'a özel bir önlem almayı düşünmediklerini dile getiren Bulut, bugüne kadar hiçbir takıma özel önlem almadıklarını belirtti.

İstedikleri futbolu sahaya yansıttıkları zaman bir sıkıntı yaşamayacaklarını kaydeden Bulut, "Futbolcularımız sahaya çıkarken yüzde yüz odaklansınlar, gerisi kendiliğinden gelecektir." ifadesini kullandı.