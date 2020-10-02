Erol Bulut, Samatta'yı ilk 11'de oynatacak

Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 5 puan toplayan Fenerbahçe’de hedef milli maç arasına galibiyet ile girebilmek. Sarı-lacivertliler yarın Ülker Stadı’nda sezonun dikkat çeken ekibi Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Teknik direktör Erol Bulut, 11'i şekillendirdi.

SAMATTA İLK 11'DE OYNAYACAK

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut sahaya süreceği 11’de fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Galatasaray derbisinde ikinci yarı oyuna giren Mbwana Samatta bu kez 11’de yer alacak.

DENİZ TÜRÜÇ VE CİSSE'NİN DURUMU

Deniz Türüç ise yedek kulübesinde olacak. Yeni transfer Papiss Cisse’nin de maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu karşılaşmaya, Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Enner Valencia, Mame Thiam ve Mbwana Samatta 11’iyle çıkması bekleniyor.

(AJANSSPOR)