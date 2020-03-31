Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken yerli hoca adayları arasında başı çeken isimlerden biri şüphesiz Erol Bulut… İşte 48 yaşındaki teknik adamın verdiği cevaplar… Zor günlerden geçiyoruz. Siz kulüp olarak koronavirüs tedbirleri konusunda neler yapıyorsunuz? Erol Bulut, "Bu sorun çıktığında biz de futbolcularımıza izin verdik, süreci takip ettik. Futbolcularımızın evlerine bisikletler gönderdik. Evde çalışmalarını istedik. Bireysel bazı programlar doğrultusunda. Bu şekilde kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Kulüpte pozitif bir vaka tespiti yok. Zaten bildiğim kadarıyla Alanya genelinde 1-2 vaka varmış. Gitmek isteyen futbolcu olmadı. Onlar da sordular ettiler ama doktorumuz onlara gereken açıklamayı yaptı. Zaten evden çalışıyorlar. Şu an bir sıkıntımız yok." dedi Futbolcuların idmanları evde gerçekleştirmesinin ne gibi etkileri olur? Bulut, "Sahadaki takım çalışması her zaman farklı. İstediğin kadar bireysel çalış, sahadaki gibi olamaz. En azından futbolcuları bir seviyede tutmuş olursunuz. Program açıklandığında o geçişi daha kolay yapabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Süper Lig özelinde çeşitli formüller var. Siz bu sezonun nasıl bitirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Bulut, "Tabi sağlık ilk sırada gelen konu. Sağlık açısından bir sorun teşkil etmeyecekse doğru bir tarih belirleyip takımlar en azından 2 hafta hazırlanabilir lige. Temmuz’un sonuna kadar ligi bitirme düşünceleri olduğu bilgisi var. O nasıl gerçekleşecek ben de düşünüyorum. Futbolcularımızın sözleşmesi bitiyor. Bir de yeni aldığınız futbolcularla bu sezonu tamamlayacaksınız. İnşallah daha erken bu virüsten kurtularak Mayıs ortası ve sonu gibi ligler biter. Bizde 13 futbolcumuzun sözleşmesi 30 Mayıs’ta bitiyor. 30 Haziran’da sezon biterse bir talep olur Türkiye Ligi açısından. Çünkü Avrupa’da sözleşmeler 1 Temmuz’da başlayıp 30 Haziran’da sona eriyor. Bizim de ona uyacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ligin Antalya’da bitirilmesi önerisi… Bulut, "Antalya’da imkanlar geniş. Oteller, sahalar vs açısından. Herkes bir otelde olabilir. Rıza hocam ondan bunu söylemiş olabilir. Sağlık açısından bir sorun olmazsa kamp havasında geçer bu süreç. Baktığımızda yeni sezona bir geçiş olacak. Arada büyük bir ara olmayacak. Biraz da olsa kamp ve hazırlık gibi geçecek o dönem. Yeni sezona geçiş olacak gibi gözüküyor ama maalesef virüsten dolayı bu sezon böyle bitecek gibi." dedi.