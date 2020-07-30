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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2020 00:11 | Son Güncelleme

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonu röportaj yapan muhabirin sorduğu soruya flaş cevap veren Erol Bulut'un sözleri çok konuşuldu.

İŞTE O DİALOG

-Fenerbahçe ile anlaştınız mı?"

‐Erol Bulut: "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız, kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim."

"TFF'NİN KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ"

Erol Bulut: "21 takımın olması 40 maç demek. Ayrıca kupa maçları. Baya yoğun trafik olacak. Hafta içi maçları olacak. Zaman kısa. Çabuk şekilde hazırlanıp, transferleri erken yapabilmek önemli. TFF'nin kararına saygı duyacağız."

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