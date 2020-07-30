Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonu röportaj yapan muhabirin sorduğu soruya flaş cevap veren Erol Bulut'un sözleri çok konuşuldu.
-Fenerbahçe ile anlaştınız mı?"
‐Erol Bulut: "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız, kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim."
Erol Bulut: "21 takımın olması 40 maç demek. Ayrıca kupa maçları. Baya yoğun trafik olacak. Hafta içi maçları olacak. Zaman kısa. Çabuk şekilde hazırlanıp, transferleri erken yapabilmek önemli. TFF'nin kararına saygı duyacağız."
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