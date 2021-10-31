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Erol Bulut'tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

31.10.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Erol Bulut'tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Erol Bulut "İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi üzdü. Beşiktaş maçında da benzer bir pozisyon vardı. Hakemler bu maçta pozisyonu farklı yorumladılar. Genelde bu işin standardı yok. Genelde her hakem farklı yorumluyor. Hakem maçın başından itibaren tüm tercihlerini Galatasaray'dan yana kullandı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, uzayabilir." dedi.

"KALİTELİ TAKIMA KARŞI OYNUYORSUNUZ"

Mağlubiyetle ilgili konuşan Erol Bulut "Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. 2-1 ve 2-2 yapabilirdik. Maç berabere bitebilirdi. Büyük takıma, kaliteli takıma karşı oynuyorsunuz. Birinci bölgemizde daha iyi tercihler yaparak, goller atarak kazandılar." ifadelerini kullandı.

"İkinci yarı başlarken hakemle ne konuştunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erol Bulut "Yaşar Kemal Uğurlu'ya ne dediğimi sorun. Oyuncuma 'Sarı kartın var, kırmızı yiyebilirsin' dedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Biz söyleriz, hakemin söylemesi doğru değil." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Galatasaray Futbol Kulübü Gaziantep FK
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