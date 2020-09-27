Erol Bulut'tan Sosa ve Mert Hakan sürprizi

Süper Lige 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

SOSA VE MERT HAKAN İLK 11'DE

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut kadroda değişikliğe gidecek. 45 yaşındaki çalıştırıcı Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa’yı 11’de oynatarak hem rakibinin Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç ile olan orta sahadaki pas bağlantısını kesmeyi hem de ikili üzerinden oyunu yönetmeyi planlıyor.

Tisserand-Lemos ile savunmayı sağlam tutmayı düşünen genç teknik adam şok pres yaparak Galatasaray’ın savunma oyuncularının zaaflarından yararlanarak sonuca gidecek.

Fenerbahçe bu sezon Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta olmak üzere toplam 14 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yenilenen Fenerbahçe’de çok sayıda isim ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecekler.