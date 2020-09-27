SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut'tan Sosa ve Mert Hakan sürprizi

Erol Bulut'tan Sosa ve Mert Hakan sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2020 13:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası dev derbiye sahne olacak. Nefesler tutuldu, herkes bu maç bekliyor. Sarı lacivertli takımda flaş bir gelişme yaşandı. Geçen hafta Hatayaspor maçında 2 puan kaybeden Kanarya, derbiye 3 puan parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Erol Bulut ise bu maçın ilk 11'inde değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa’yı 11’de oynatarak hem rakibinin orta sahadaki pas bağlantısını kesmeyi hem de ikili üzerinden oyunu yönetmeyi planlıyor.

Erol Bulut'tan Sosa ve Mert Hakan sürprizi

Süper Lige 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

45

SOSA VE MERT HAKAN İLK 11'DE

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut kadroda değişikliğe gidecek. 45 yaşındaki çalıştırıcı Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa’yı 11’de oynatarak hem rakibinin Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç ile olan orta sahadaki pas bağlantısını kesmeyi hem de ikili üzerinden oyunu yönetmeyi planlıyor.

Tisserand-Lemos ile savunmayı sağlam tutmayı düşünen genç teknik adam şok pres yaparak Galatasaray’ın savunma oyuncularının zaaflarından yararlanarak sonuca gidecek.

86

Fenerbahçe bu sezon Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta olmak üzere toplam 14 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yenilenen Fenerbahçe’de çok sayıda isim ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecekler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Cavani'ye teklif yapıldı! İşte istediği ücret...Cavani'ye teklif yapıldı! İşte istediği ücret...
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Maç bittikten sonra gol attılar!
Maç bittikten sonra gol attılar!
Dev derbi öncesi Arda Turan iddiası
Dev derbi öncesi Arda Turan iddiası
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Fırtına geri döndü!
Fırtına geri döndü!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut'tan Sosa ve Mert Hakan sürprizi
Erol Bulut'tan derbi öncesi sürpriz karar
Porto Ze Luis'e lisans çıkardı!
Porto'dan flaş Ze Luis kararı!
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi Nazım Sangare ve Samatta müjdesi!
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi!
Fenerbahçe, Cavani'ye resmi teklifini yaptı! İşte tüm detaylar...
Cavani'ye teklif yapıldı! İşte istediği ücret...
Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mandzukic'in yeni durağı belli oldu!
Mandzukic ile her konuda anlaşma sağlandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.