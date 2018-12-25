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Erol Bulut’tan transfer açıklaması

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, devre arasında en az 4 transferin yapılması yönünde yönetime rapor sunduğunu ifade etti.

Erol Bulut’tan transfer açıklaması

Ligin ilk yarısı ve transferle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni katılacak oyuncularla birlikte yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi. Süper Lig'de ilk devrenin kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Bulut, “Takımımız yorucu ilk yarı maratonunun ardından tatile çıktı. İyi dinlenerek ikinci yarıya güzel bir şekilde hazırlanacağız. Tabii yeni gelecek transferlerle birlikte takımımızın daha da güçleneceği kanısındayım. Ligin ilk yarısına nasıl iyi bir giriş yaptıysak, ikinci yarıya da öyle bir giriş yapmak istiyoruz. Bu anlamda ilk yarı bizim için iyi geçti. Amacımız aynı performansı ikinci yarıda da tekrarlamak” dedi.

"İkinci yarıyı da aynı şekilde geçirmek istiyoruz"

Bulut, ilk yarıda 29 puan topladıklarını ve başarılı bir konumda bulunduklarını da ifade ederek, "Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek. İlk yarı bizim adımıza çok iyi geçti. İkinci yarıyı da aynı şekilde geçirmek istiyoruz. Takıma gelecek yeni oyuncularla birlikte ikinci yarıya iyi hazırlanıp, yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oyuncu almamız gerekiyor ki mevcut yerimizi koruyalım”

Devre arasında yapılmasını istediği transferleri yönetime ilettiğini kaydeden başarılı çalıştırıcı, “Transferle ilgili lig devam ederken başkanıma söyledim, en az 4 transfer yapalım diye. Bu 5 de olabilir. Bu anlamda 4 ya da 5 transfer yapacağız. Oyuncu almamız gerekiyor ki mevcut yerimizi koruyalım ya da ilk 6’nın içerisinde yer alalım. O yüzden transfer şart. Umut ediyorum ki başkan ve yönetim bu transferleri en kısa süre içerisinde gerçekleştirir” dedi.

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