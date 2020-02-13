Erol Bulut: Turu geçtiğimiz için mutluyuz

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazandığı için adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün burada turu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün maça istediğimiz gibi başlayamadık. 90 dakikaya baktığımız zaman iyi bir Galatasaray’a karşı mücadele verdik. Maç 1-1 iken 2-1’i yakalama şansımız oldu. 3-1 iken ikinci golü yakalama şansımız oldu. 3-1 olduktan sonra işler zorlaştı. Futbolda panik olabiliyor. 90 dakikaya baktığımız zaman oyuncularımız elinden geleni yaptı. Turu atladığımız için mutluyuz" diye konuştu

Mental yorgunluğun olabileceğini ifade eden Bulut, "Erken golü yeyince futbolcularda panik başlıyor. Galatasaray bizden iyi oynadı. Biz istediğiniz oyunu maçın başından beri gerçekleştiremedik. Yakaladıklarımızın birkaçından birini değerlendirdik. Galatasaray daha iyi değerlendirdi. 3-1 bitti. 2-0 ilk maçı almamızın rahatlığı vardı" şeklinde konuştu.