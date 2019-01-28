Erol Bulut: Ufak tefek hatalar bizim oyunumuzu kırıyor

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında ilk yarı oyuna iyi bir giriş yapamadıklarını ifade ederek, “Erken bir gol yedik ama 1-1’i yakaladık. Yaptığımız basit hatadan faul oldu ve 2-1 Fenerbahçe öne geçti. İkinci golü atıp aradaki 1 golü kapatmış olduk. Oyunun genel anlamına baktığımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bazı oyuncular istediğimiz performansı gösteremedi. Bu takım geçen seneden bugüne kadar baktığımızda kovalayan bir takımdı. Bugün kovalanan bir Malatyaspor var ve demek ki orada büyük işler başardık. Başımız dik buradan ayrılıyoruz. Bugün ki maçı tabi kazanmak için. Hatalar yaptığınız zaman maç kaybediyorsunuz bunları biz biraz fazla yaptık” diye konuştu.

“Ufak tefek hatalar bizim oyunumuzu kırıyor”

Kendilerini her zaman geliştirmek istediklerini ifade eden Bulut, “Defans anlamında çok iyi işler yaptık ama futbol sadece defans yapmaktan ibaret değil. Hücum anlamında da geliştirmemiz lazım. Ufak tefek hatalar bizim oyunumuzu kırıyor. Bugün olsun, geçen hafta Göztepe maçı olsun o hatalardan dolayı basit goller yiyoruz. Az hata yaparsak bu takım çok daha iyi yerlere gelecek” diye belirtti.