Erol Bulut'un yeni adresi açıklanıyor! İngiltere onu sevdi

Watford'da Erol Bulut bombası! İngiliz ekibi, Ed Still'in yerine eski Cardiff menajeri Erol Bulut'u getirmeyi planlıyor. Ada'da yeniden Bulut dönemi başlıyor...

Burak Kavuncu

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, yeni sezon yapılanması için rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Ada ekibi, teknik direktörlük koltuğu için son olarak Cardiff'de görev yapan Erol Bulut'u gündemine aldı.

EROL BULUT YENİDEN ADA YOLCUSU! WATFORD'DA TEKNİK DİREKTÖR OPERASYONU...

Premier Lig hayallerinden bu sezon oldukça uzakta kalan Watford yönetimi, faturayı teknik direktör Ed Still’e kesmeye hazırlanıyor. Sezon genelinde çıktığı 45 maçta sadece 14 galibiyet alabilen Still ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Footy Insider'ın haberine göre; yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen kulüp yönetimi, ligi tanıyan tecrübeli bir isim arayışında 51 yaşındaki Erol Bulut ismini masaya yatırdı.

ADA TECRÜBESİ AVANTAJI

Erol Bulut’un Watford listesine girmesindeki en büyük etken, daha önce yine Championship’te Cardiff City başında gösterdiği performans. 2023 yazında göreve başladığı Cardiff’te 2024 sonbaharına kadar görev yapan Bulut, Galler temsilcisiyle çıktığı 58 karşılaşmada 22 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti. Championship’in zorlu atmosferine aşina olması, Bulut’un Watford nezdindeki elini güçlendiriyor.

GÖZLER SEZON SONUNDA

Cardiff macerasının ardından yeniden Ada sahnesine dönmeye sıcak baktığı bilinen Erol Bulut'un, Watford projesine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Kulübün kısa süre içerisinde resmi temasları sıklaştırarak yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik patronuyla başlaması bekleniyor.

