Acun Ilıcalı tarih yazmaya hazırlanıyor! Hull City play-off biletini kaptı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich'i 2-1 yenerek Championship'te Play-Off'a kaldı. McBurnie'nin dublesiyle gelen galibiyet sonrası rota Premier Lig.

Burak Kavuncu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te nefes kesen normal sezonun son perdesinde tarihi bir başarıya imza attı. Kendi evinde ağırladığı Norwich City’yi geriden gelerek deviren "Kaplanlar", adını Play-Off potasına yazdırarak Premier Lig hayaline bir adım daha yaklaştı.

ACUN ILICALI’NIN KAPLANLARI PLAY-OFF’TA!

Championship'in son haftasında Norwich City’yi 2-1 mağlup eden Hull City, Play-Off biletini cebine koydu. McBurnie’nin yıldızlaştığı gecede Hull City, dünyanın en prestijli ligine yükselmek için dev bir kapıyı araladı.

GERİ DÖNÜŞÜN MİMARI: OLI MCBURNIE

Mücadele Hull City taraftarları için oldukça stresli başladı. Konuk ekip Norwich City, 26. dakikada M. Toure’nin attığı golle 1-0 öne geçerek stadı sessizliğe bürüdü. Ancak bu sessizlik sadece iki dakika sürdü. Hull City’nin gol makinesi Oli McBurnie, 28. dakikada sahneye çıkarak skoru dengeledi ve takımını oyunda tuttu.

Maçın kaderini belirleyen an ise 67. dakikada yaşandı. Bir kez daha rakip fileleri sarsan McBurnie, skoru 2-1’e getirerek Hull City’ye Play-Off kapılarını sonuna kadar açan isim oldu.

ACUN ILICALI’NIN PREMİER LİG HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Kulübü satın aldığı günden bu yana hedefinin Premier Lig olduğunu her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, bu galibiyetle en büyük hedefine bir adım daha yaklaştı. Sezonu Play-Off potasında bitirmeyi garantileyen Hull City, önümüzdeki günlerde tarafsız sahada oynanacak eleme maçlarında rakiplerini saf dışı bırakıp devler ligine yükselmek için ter dökecek.

ŞİMDİ GÖZLER FİNALLERDE

Norwich karşısında alınan bu kritik galibiyet, şehirde büyük bir sevinç dalgası yarattı. Hull City, önümüzdeki süreçte Play-Off yarı finallerinde rakibiyle karşılaşacak ve hedef Londra’daki efsanevi Wembley Stadyumu’nda oynanacak büyük finalde zafer kazanarak Premier Lig vizesini almak olacak.

Öte yandan Hull City'nin premier Lig yolunda karşılaşacağı rakipler 3.sıradaki Milwall, 4.sıradaki Southampton ve 5.sıradaki Middlesbrough olarak sıralandı.

Anahtar Kelimeler:
Norwich City FC Hull City AFC son dakika ingiltere premier lig İngiltere Championship
