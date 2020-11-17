Erol Bulut'un yeni gözdesi: Serhat Ahmetoğlu!

18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu, sağ bekte görev aldı, önce güzel bir gole imza attı ardından Kemal Ademi'ye şık bir asist yaptı.
Bir anda gözlerin çevrildiği yıldız adayı, 11 yaşından beri Sarı-Lacivertliler'in altyapısında yer alıyor. Serhat, normalde hücumda iki kanatta da oynayan bir oyuncu. Ancak Erol Bulut, yakından takip ettiği öğrencisini son derece çevik olması ve mücadeleci tarzı nedeniyle sağ bekte denedi ve ilk maçta çok iyi bir sonuç aldı.
Erol Bulut, çok beğendiği Serhat Ahmetoğlu'nu sezon başında gelen kiralık tekliflerine rağmen gelişimini yakından takip etmek için göndermedi.
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