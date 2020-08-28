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  4. Erol Köse'den bomba Emir Sarıgül-Buket Aydın-Sibel Can iddiaları! 'İki kadını idare ediyor'

Erol Köse'den bomba Emir Sarıgül-Buket Aydın-Sibel Can iddiaları! 'İki kadını idare ediyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Bir yıl önce siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sibel Can hakkındaki iddialar gündemden düşmüyor! Sarıgül'ün hem Buket Aydın hem Sibel Can ile ilişkisinin olduğu iddia edildi. Erol Köse'nin iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Sibel Can'ın Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, aşk iddialarına son noktayı koymuştu.

O dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül'le evli olan Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın Fransız Alpleri'nde kayak tatil yaptığı ileri sürülmüştü. Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla kanıtlanmıştı.

Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması! 'Son derece yanlış'Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması! 'Son derece yanlış'

SİBEL CAN AÇIKLAMA YAPTI

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.

Bu açıklamadan sonra Uçankuş TV'de olay iddialar ortaya atıldı. Sarıgül'ün babasının parti kurması sürecinde yoğun olduğu için Buket Aydın'la ilişkisine ara verdiği iddia edildi. Erol Köse ise açıklamasında "iddialara göre Sibel Can ikisinin ilişkide olduğunu öğrenince evi basmış" dedi.

EROL KÖSE'DEN BOMBA İDDİALAR

Erol Köse açıklamasının devamında "Bir son dakika iddiası var; Emir ve Buket küsmüş. Sibel Can ve Emir Sarıgül geçtiğimiz günlerde birlikte bir siteden çıkarken görüntülendi. İddialar iki kadın bir adam şarkısı gibi... Emir Sarıgül'in iki kadını idare ettiği iddiası var. İki kadın bir adam aşk çekiliyor aradan..."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BABASININ SERVETİNİ BİR BİLSENİZ DUDAKLARINIZ UÇUKLAR YADA
vah köftehor vay tipte yok ama para gani olunca ah ahhhh
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