Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması! 'Son derece yanlış'

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le adı aşk dedikodularına karışmıştı.

O dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül’le evli olan Emir Sarıgül ile Sibel Can’ın Fransız Alpleri’nde kayak tatil yaptığı da iddialar arasındaydı. Sarıgül’ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın’ın aşkı fotoğraflarla kanıtlandı.

‘Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına katılan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk dedikodularına şöyle cevap verdi:

“Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış.”

