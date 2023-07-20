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  4. Erol Köse'den Demet Özdemir ve Kutsi çıkışı! ''Onları ben meşhur ettim''

Erol Köse'den Demet Özdemir ve Kutsi çıkışı! ''Onları ben meşhur ettim''

20.07.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Birçok ünlü isimle çalışan Erol Köse, 1996-2003 yılları arasında Uzan Grubu tarafından ortak oldu ve Kral TV tarafından klipleri yayınlandı. Ünlü yapımcı Kutsi ve Demet Özdemir'i nasıl ünlü ettiğini tek tek açıkladı.

Sosyal medyeda ki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü müzik yapımcısı Erol Köse bu defa son paylaşımıyla olay oldu. Köse, Demet Özdemir ve Kutsi'yi nasıl meşhur ettiğini anlattı.

Köse iki ünlü ismin meşhur olma sürecini şöyle anlattı; ''Kutsi'yi Ankara'da keşfettim, 2000'lerin başında aşk acısıyla şarkı yazdı, klipte Adapazarı'ndan evden kaçan iki dansçı kız da oynadı.

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Kim mi? Şuan meşhur olan Demet Özdemir ve ablası. Evet onları da ben meşhur ettim.

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Önce Kutsi, sonra Musti isyankar klibi ile ve sonra dizilere teslim ettim tıpkı Kutsi gibi. Kutsi yalvardı oyuncu olmamak için beceremem dedi zorla ikna ettim. Şimdi dua ediyor bana. Doktorlar dizisi ile gerçek bir oyuncu star oldu '' dedi.

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Erol Köse Demet Özdemir Kutsi

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