Erol Küçükyalçın kimdir? Erol Küçükyalçın kaç yaşında hayatını kaybetti?

Erol Küçükyalçın'ın hayatını kaybettiği açıklaması sanat camiasını yasa boğdu. Dün akşam yoğun bakıma kaldırıldığı haberi ile ünlü sanatçının hayranları durumunu merak ediyordu. Onur Akay, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı zamanda Onur Akay, yaptığı başka bir paylaşımda ise Erol Küçükyalçın ile geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Süreyya Küçük'ün cenaze törenleri ne zaman yapılacak açıkladı. Paylaşım şu şekilde; "Dualarınızın kabûl olduğu bir Cuma günü diler, her iki değerli sanatçımıza da bu mübarek Cuma günü, Allah'tan rahmet dilerim. Dün acı haberler üst üste geldi! Dün gece vefat ettiğini duyurduğum, TRT’nin değerli Türk sanat müziği sanatçısı Erol Küçükyalçın hocamıza, 30 Mart Cuma günü saat 14:00'da, TRT İstanbul Radyosu Harbiye binasında tören yapılacak. Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak Küçükyalçın, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yine dün vefat ettiğini duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük için, 30 Mart Cuma günü saat 11.30'da, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Kartal Yukarı Mahalle Yeni Camii’de öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak Küçük, Kurtköy Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. " Peki Erol Küçükyalçın kimdir?

Bugün acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın’ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/cg52gEGSwI — Onur Akay (@_onurakay_) 29 Mart 2018

EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır. Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Erol Küçükyalçın, 60'lı yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanındı.

Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan Erol Küçükyalçın, Emel Sayın'la beraber Neşe-i Muhabbet Müzikali'nde de yer aldı. Erol Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.