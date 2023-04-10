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Erozyon nasıl yazılır, erozyon yazımı nasıl olmalıdır? Erozyon mu erezyon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde kullanılan pek çok kelime söyleyiş ve yazılışında bulunan farklılıklar sebebiyle yanlış yazılabilir. Bazı kelimeler zaman içinde yanlış okunuşu sebebiyle yanlış da yazılır. Bu kelimeler arasında bulunan kelimelerden biri de erozyon kelimesidir. Erozyon sözcüğü içinde özellikle sesli harf yüzünde çok fazla hata yapılır. Bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı Türk Dil Kurumuna bakılarak ayırt edilebilir.

Erozyon nasıl yazılır, erozyon yazımı nasıl olmalıdır? Erozyon mu erezyon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumunun online yazım kılavuzu sayesinde çevrim içi olarak kelime sorgulatılabilir. Bu sayede dilimizde yanlış bir şekilde yazılan kelimelerin anlamları ve doğru bir biçimde yazılışları bu sözlük üzerinden öğrenilebilir. Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzunda sıkça bir şekilde aranan kelimelerden biri de erozyon kelimesidir. Günlük yaşamda da kullanılan bu kelimenin doğru yazılış şekli birçok kişi tarafından karıştırılır.

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Erozyon nasıl yazılır?

Erozyon sözcüğü genellikle fiziki ve afet alanlarında kullanılan kelimeler arasında yer alır. En tehlikeli doğa felaketlerinden biri olan erozyon birtakım dış etmenler doğrultusunda toprakta oluşan bozulma anlamına gelir. Erozyon kelimesinin doğru yazımı kadar doğru telaffuzu da insanlar tarafından karıştırılır. Erozyon kelimesi hakkında en çok merak edilen konu erozyon mu erezyon mu konusudur. Kafaları karıştıran bu konu Türk Dil Kurumu incelendiği zaman kelimenin doğru bir şekilde yazımının erozyon olduğu görülür. Ayrıca bu kelime doğru bir şekilde telaffuz edilmek isteniyor ise yazıldığı gibi okunmalıdır. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların en başta akarsular olmak üzere başka türlü dış etmenlerle de yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri ya da bir yerden başka bir yere taşınması olayı olarak bilinen erozyon özellikle afet durumlarında çok sık karşımıza çıkar. Erozyon kelimesi mecazi olarak değer ve saygınlık kaybetme anlamlarında da kullanılır. Bu kelime cümle içinde doğru bir şekilde kullanılmak isteniyor ise erozyon şeklinde yazılmalıdır.

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Erozyon yazımı ile ilgili örnek cümleler

Cümle içinde bulunan kelimelerin doğru yazım şekilleri cümle için oldukça büyük bir önem taşır. Bu yüzden birçok kişi doğru yazılışı hakkında emin olmadığı kelimeler ile ilgili araştırmalar yapar. Erozyon TDK kurallarına bakıldığı zaman yazıldığı gibi okunan kelimeler arasında yer alır. Bazı kişiler erozyon sözcüğünü erezyon olarak telaffuz etse de bu telaffuz biçimi yanlıştır. En çok yanlış kullanılan kelimeler arasında yer alan erozyon kelimesinin hem yazım hem de söyleme şekli 'o' harfi ile yapılır. Kelimenin doğru yazılışını ve doğru okunuşunu bilmek kültürel açıdan oldukça önemlidir. Kelimelerin doğru yazılışlarının akılda kalıcılığının sağlanması için örnek cümleler ile açıklanmaları gerekir. Bu kapsamda erozyon kelimesi ile ilgili kurulan örnek cümleler de erozyon kelimesinin hem doğru yazılışını öğrenmeye yarar sağlar hem de pekiştirilir. Erozyon doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Toprakların erozyona karşı korunabilmesi için ağaçlandırma çalışmalarının artırılması gerekir.
  • Doğal afetler arasında bulunan erozyon oldukça yıkıcı bir etkiye sahiptir.
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