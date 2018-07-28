Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta gündem Ersan Adem Gülüm... Tosic-Mitrovic ikilisinin satılması ve Vida'nın durumunun belirsizliği nedeniyle savunmanın göbeğine 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın stoper arayışlarında sona gelindi.

Bu bölgeye Pepe'ye partner olması i çin Enzo Roco'yu transfer eden Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü de kadrosuna katarak stoper transferini kapatmak istiyor. Beşiktaş'a dönmek için haber yollayan ve buna karşılık, "Bonservisini alırsan kapımız sana her zaman açık" cevabını alan Ersan Gülüm, kulübü Hebei China Fortune’e rest çekti.

31 yaşındaki oyuncu, Çin ekibinden bir kez daha alacakları karşılığında bonservisini vermelerini istedi. Başarılı savunmacının ısrarı üzerine, bu konuyu bir kez daha değerlendirecek olan Çin takımı, Ersan'ın isteğini kabul ederse oyuncu bir kez daha siyah-beyazlı formayı giyecek. Ersan Gülüm, geçtiğimiz ay resmi sosyal medya hesabındaki biyografisini de Beşiktaş futbolcusu olarak güncellenmişti. (TRTSpor)

