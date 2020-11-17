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Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu

NBA HABERLERİ  | 17.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

NBA'de takas döneminin açılmasının ardından takımlar arası değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Sacramento'ya takas edildi. Milwaukee, bunun karşılığında Bogdanovic'i kadrosuna kattı.

Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu

NBA'de 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezön öncesi takas dönemi hızlı başladı. Milwaukee Bucks, Sacramento Kings'ten Bogdan Bogdanoavic'i kadrosuna kattı. Bucks, bu transfer için sign and trade (imzala ve takas et) formülünü devreye soktu. Bunun için Ersan İlyasova, Donte Divincenzo ve DJ Wilson'u Sacramento Kings’e takas etti.

2019-2020 sezonunda Milwaukee formasıyla 63 maça çıkan ve 6.6 sayı, 4.8 ribaunt ve 0.8 asist istatistikleriyle oynayan Ersan İlyasova, Hidayet Türkoğlu'nun ardından Sacramento Kings forması giyen 2. oyuncu oldu.

Sacramento Kings, Ersan İlyasova'nın NBA'deki 7. takımı olacak. Ersan İlyasova NBA'de daha önce Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunders, Detroit Pistons takımlarında da oynamıştı.

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