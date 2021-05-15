SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Ersan Parlatan: Farklı bir sistemde oynamaya çalıştık

Ersan Parlatan: Farklı bir sistemde oynamaya çalıştık

15.05.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İH Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ligde rahat iki takımın mücadelesinin sahaya yansıdığını ifade ederek, "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık" dedi.

Ersan Parlatan: Farklı bir sistemde oynamaya çalıştık

İH Konyaspor, Süper Lig’in son haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, uzun ve zorlu bir sezonu iyisi ve kötüsüyle geride bıraktıklarını belirtti.

Yoğun bir maç trafiğini tamamladıklarını dile getiren Parlatan, "Kendi adımıza ligde olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlara çok rahat çıkıp üzerimizde düşme baskısını hissetmedik. Bugünkü karşılaşmada da sıralama olarak rahat iki takım görüntüsü sahaya yansıdı. Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. Hem bizim hem de Antalyaspor adına bazı şeyleri denemek için elverişli şartlar vardı" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
'Bizim adımıza üzücü bir skor''Bizim adımıza üzücü bir skor'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Süper Lig'de güncel puan durumu! Kim nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de güncel puan durumu! Kim nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kriz çıktı!

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kriz çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.