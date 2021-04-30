Ersay Üner biyagrafisi | Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında?

Ersay Üner, oyuncu Büşra Pekin ile uzun yıllardır süren birlikteliği ile magazin gündeminde sıkça yer aldı. 2019 yılında oyuncu Büşra Pekin, söz yazarı ve besteci Ersay Üner’den ayrıldığını açıklamıştı. Ersay Üner, Demet Akalın’a verdiği şarkılarla oldukça popüler oldu. Bunlardan en bilinenleri; “Bebek”, “Afedersin”, “Mucize” ve “Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor” oldu. Ersay Üner aynı zamanda Ebru Gündeş ve Ziynet Sali gibi isimlere de beste vermiştir.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. 43 yaşında olan söz yazarı ve besteci Ersay Üner müzik hayatına ilk olarak belediyelerin organize ettiği düğün salonlarında başlamıştır.

Daha sonra profesyonel olabilmek için Konya’dan İstanbul’a gelen Ersay Üner, Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla, 2000 yıllarında oldukça popüler hale gelmiştir.

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş’in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır.