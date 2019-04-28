SPOR

Ersel Uzğur: 1 puan aldığımız için memnunuz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 28.04.2019 07:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direkötürü Ersel Uzğur, “1 puan aldığımız için memnunuz” dedi.

Ersel Uzğur: 1 puan aldığımız için memnunuz

Karşılaşmanın sonunda 1 puan aldıkları için memnun olduklarını dile getiren Uzğur, “Tam anlamıyla, gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık. Yetenekli oyuncuları var. Biz de buna karşı takım olarak iyi savunma yapıp hızlı hücumlarla gol aramayı planladık. Zaman zamanda bu pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Hücumsal anlamda daha iyi şeyler yapmamız gerekiyordu ama maçın sonu itibariyle 1 puan aldığımız için memnunuz. Arkadaşlarımız takım halinde iyi mücadele ettiler” dedi.

Çaykur Rizespor ve Sivasspor taraftarlarının beraber yaptıkları tezahüratlarını değerlendiren Uzğur, futbolun tribünler arasında bir dostluk olduğunu dile getirdi. Uzğur, “Spor sahalarında görmeye alışık olmadığımız çok güzel bir ortam vardı. İnşallah Türkiye’nin her yerinde bu güzel dostluk görüntüleri olur. Futbol budur, yenmek veya yenilmek değil. Bir şenlik havasında olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor Ersel Uzgur Spor Toto Süper Lig

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