Ersin Arıcı ile evlenen Beril Pozam'dan günler düğün pozları geldi! Yorumlar gecikmedi

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir nikahla evlenmişti. Düğüne Yalı Çapkını oyuncuları da katılmıştı.

Birliktelikleri Yalı Çapkını setinde başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı düğün sonrası sessizliğe gömüldü.

Beril Pozam günler sonra düğün karelerini paylaşınca sosyal medyada da gündem oldu. Güzel oyuncuya beğeni yağarken yorumlar da gecikmedi.

Oyuncuya "Abla neredesin sen", "Ya günler geçti bu ne sessizlik", "Beril şifreyi hatırlamış","Çok güzeller be" yorumları geldi.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı, HELLO! dergisinin kapak yıldızı oldu.

"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Dergiye konuşan ikili "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" dedi.



Ünlü çiftin fotoğraflarını Yiğit Güven çekti.

