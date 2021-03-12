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Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi...

12.03.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi...

1991 yılında dünyaya gelen Ersin Arıcı, İstanbul'a yerleştikten sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kağıttan Hayatlar filmi ile Netflix'te sevenleri ile bulaşacak olan Ersin Arıcı daha önce de birçok önemli yapımda yer almıştır. İşte, Ersin Arıcı'nın hayatı...

Ersin Arıcı Hangimiz Sevmedik dizisi ile büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir. Son olarak 12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar Filmi'nde rol alan Erisi Arıcı seyiricisi ile buluşacak. İşte, Ersin Arıcı'nın biyografisi!

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunu olan Arıcı, okulu nedeni ile İstanbul’da yaşamaya başlamıştır.

Bu dönemde amatör olarak oyunculuk yapmaya başlayan Ersin Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ersin Arıcı daha sonra, Deniz Erdem’den Metod oyunculuk ve Ahmet Sami Özbudak’tan ise Karakterin Monologu Atölyelerine çalışmıştır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU

Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır. 8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğrul
Tomris Çetinel
Turgay Tankülü
Osman İskender Bayer
Volkan Çalışkan
Okşan Büyük
Mehmet Bahattin Genç
Ersin Arıcı


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