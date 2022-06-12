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Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor! Yeni takımı herkesi şaşırtacak cinsten

12.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da takımdan ayrılıyor. 21 yaşındaki kaleci için Avrupa'nın 4 farklı liginden kulüpler siyah beyazlı yönetim ile temasa geçti.

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor! Yeni takımı herkesi şaşırtacak cinsten
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'de devam edecek. 21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

BÜYÜK İHTİMAL AJAX OLACAK

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Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalması ise zor görünüyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasınde serbest durumda olacak.

Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak. Şu an için Ajax avantajlı konumda bulunuyor.

Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
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