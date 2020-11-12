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Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.11.2020 18:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza verildi.

Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi.

Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş kulübü, PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Ersin Destanoğlu'nun cezasını 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kuruluna başvuru yapacak.

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