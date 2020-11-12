Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi.

Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş kulübü, PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Ersin Destanoğlu'nun cezasını 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kuruluna başvuru yapacak.

