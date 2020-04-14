Ersin Destanoğlu Sergen Yalçın'ın 1 numarası olmak istiyor

Siyah-Beyazlılar'da Loris Karius ve Utku Yuvakuran'ın ardından üçüncü kaleci konumunda bulunan Ersin Destanoğlu'nun, yeni sezonla ilgili olarak büyük hedefleri var.
Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen genç file bekçisinin yeni dönem öncesinde büyük değişim yaşanacak kale hattında kendisini teknik direktör Sergen Yalçın'a gösterip 1 numarayı kapmayı planladığı öğrenildi.
(Akşam)
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