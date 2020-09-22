Ersin Düzen Fatih Altaylı'ya sert cevap: İspatla hiçbir ekrana çıkmam

Ersin Düzen, canlı yayında Fatih Altaylı'ya sert cevaplar verdi. Aldığı maaş hakkında açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, canlı yayında ateş püskürdü. İşte o konuşması...

FATİH ALTAYLI NELER SÖYLEDİ?

Bloomberg'de yayınlanan programda konuşan Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' dedi.'

ERSİN DÜZEN: YETER ARTIK!

'Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi.

Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

"MESLEK KARİYERİM SONA ERSE BİLE..."

Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.

Ersin Düzen ayrıca, söylenildiği gibi 500 bin TL değil bu rakamın onda biri kadar para aldığını ifade etti. (Ajansspor)

