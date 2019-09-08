Ersin Korkut Survivor 2020'de yarışacak

Bir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programla yıldızı parlayan Ersin Korkut, Survivor'ın yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

ÜNLÜLER TAKIMINDA YER ALACAK

İddiaya göre ünlü oyuncu, önümüzdeki sezon yayınlanacak yeni yarışmanın 'Ünlüler' takımında yer alacak.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

