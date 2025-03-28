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Danla Bilic'in boykot çağrısına Sinan Akçıl'dan ilginç yanıt! "Ebo'cun da cumhurbaşkanıyla..."

Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta destek olan fenomen Danla Bilic sessiz kalan fenomenlere sitem ederek boykot çağrısı yaptı. Yanıt ise Sinanl Akçıl'dan geldi. İşte gündem olan o sözler...

Danla Bilic'in boykot çağrısına Sinan Akçıl'dan ilginç yanıt! "Ebo'cun da cumhurbaşkanıyla..."
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolar ve öğrenci eylemleri devam ederken Danla Bilic'ten yeni bir paylaşım geldi. Fenomen Danla Bilic sessiz kalan ünlülere ve fenomenlere isyan ederek boykot çağrısında bulundu.

Her fırsatta İmamoğlu'na desteğini sosyal medyadan gösteren Danla Bilic "Sessiz kalan herkes; her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka ve büyük kitlelere sahip olan herkes, hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım" diyerek şunları yazdı:

"2018'den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan'la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız."

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TAKİPTEN ÇIKTIĞINI FARK ETTİ

Bu sözlerin üzerine Sinan Akçıl ise sessiz kalmadı. Akçıl son dönemde Ebo ile Danla Bilic'in yaptığı trend olan söyleşiyi de hatırlatarak şunları yazdı:

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"Danla’cım, ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış (gerçi sadece bir kez programına çıktım davetin üzerine, arkadaşlık denemez). Insta'dan takibi bırakmışız, haberim bile yoktu, fanlar sağ olsun ve canın sağ olsun, bir kaybım olmaz. Ebo'cun da Cumhurbaşkanımızla video çekmek istiyormuş, öyle söylüyormuş sağda solda. Ona daha tahammüllüsün sanırım. Öptüm seni."

Mynet'in Sesi
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Danla Bilic ekrem imamoğlu operasyonu
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