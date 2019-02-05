Ersun Yanal'a göre 8 maçta 24 puan Şampiyonlar Ligi demek

Göztepe galibiyetiyle keyiflerin yerine geldiği Fenerbahçe’de Ersun Yanal takımın önüne üç dönemeç koydu... 3 hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisi, derbiden 2 hafta sonra oynanacak Başakşehir maçı ve o maçtan 4 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisi.
Ersun Yanal’a göre; 8 hafta içinde oynanacak 3’ü kritik 5’i zorlu maçtan alınacak puan Fenerbahçe’nin bu sezonu nerede bitireceğini belirleyecek. 8 maçta 24 puan alınması, tecrübeli teknik adama göre Şampiyonalar Ligi demek. 20 puan barajına gelinmesi Avrupa Kupalarının zorlanması. 15 puanın altında kalınması ise kayıp bir sezon olacağı şeklinde yorumlandı. (FOTOSPOR)
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