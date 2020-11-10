SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Ersun Yanal adım adım Antalyaspor'a

Ersun Yanal adım adım Antalyaspor'a

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 10.11.2020 09:21 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırmıştı. Akdeniz ekibi ise yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın ise ismi Antalyaspor ile anıldı.

Ersun Yanal adım adım Antalyaspor'a

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da, yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal'la çalışmak istediklerini ve bugün her şeyin netleşeceğini söyledi.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Süğlün, "Ersun Yanal'la çalışmak isteriz. Umarım olur. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın* netleşir" dedi.

"AVCI ANTALYA'DA TESİSLERİ GEZDİ"

Murat Süğlün, "Abdullah Avcı ile değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı; sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya'ya geldi; tesisleri de gezdi. Kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük sözlerinden. Sonrasında Trabzonspor'a gitmesi beni çok şaşırttı. Kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 58 yaşındaki teknik direktör kariyerinde Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor (iki kez), Eskişehirspor ve Fenerbahçe (iki kez) takımlarını çalıştırdı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle 2014 yılında Süper Lig şampiyonluğu kazandı. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Antalyaspor'da hedef 3 puanAntalyaspor'da hedef 3 puan
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Dev derbinin tarihi belli oldu!
Dev derbinin tarihi belli oldu!
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Abdullah Avcı'yı açıkladı
Başkan Abdullah Avcı'yı açıkladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
''Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir''
''Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal adım adım Antalyaspor'a
İşte Ersun Yanal'ın yeni takımı!
Podolski'den Mesut Özil yorumu
Podolski'den Mesut Özil yorumu
Antalyaspor'da hedef 3 puan
Antalyaspor'da hedef 3 puan
Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalyaspor'da koronavirüs krizi!
Antalya Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı olacak gibi
Başkan Abdullah Avcı'yı açıkladı
Abdullah Avcı: Antalya'ya geliyorum
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.