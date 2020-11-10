Ersun Yanal adım adım Antalyaspor'a

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da, yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal'la çalışmak istediklerini ve bugün her şeyin netleşeceğini söyledi.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Süğlün, "Ersun Yanal'la çalışmak isteriz. Umarım olur. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın* netleşir" dedi.

"AVCI ANTALYA'DA TESİSLERİ GEZDİ"

Murat Süğlün, "Abdullah Avcı ile değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı; sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya'ya geldi; tesisleri de gezdi. Kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük sözlerinden. Sonrasında Trabzonspor'a gitmesi beni çok şaşırttı. Kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 58 yaşındaki teknik direktör kariyerinde Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor (iki kez), Eskişehirspor ve Fenerbahçe (iki kez) takımlarını çalıştırdı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle 2014 yılında Süper Lig şampiyonluğu kazandı. (Ajansspor)

