Ersun Yanal adım adım Antalyaspor'a

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da, yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal'la çalışmak istediklerini ve bugün her şeyin netleşeceğini söyledi.
Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Süğlün, "Ersun Yanal'la çalışmak isteriz. Umarım olur. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın* netleşir" dedi.
Murat Süğlün, "Abdullah Avcı ile değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı; sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya'ya geldi; tesisleri de gezdi. Kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük sözlerinden. Sonrasında Trabzonspor'a gitmesi beni çok şaşırttı. Kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 58 yaşındaki teknik direktör kariyerinde Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor (iki kez), Eskişehirspor ve Fenerbahçe (iki kez) takımlarını çalıştırdı.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle 2014 yılında Süper Lig şampiyonluğu kazandı. (Ajansspor)
G.Saray'ın eski hocası İtalyan ekibinin başına geçti!
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Fatih Terim'den bir rekor daha!
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
Beşiktaş'ta korona vakası! 3 futbolcu...
Ronaldo'ya büyük şok! Yollar ayrılıyor...
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Sezona yine tutuk başladı
Fenerbahçe'de kayıp aranıyor
Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
Der Klassiker'de gülen yine Bayern Münih!
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum