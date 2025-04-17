SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Ersun Yanal annesinden 1 hafta sonra babasını da kaybetti

Ersun Yanal annesinden 1 hafta sonra babasını da kaybetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal’ın vefatından 1 hafta sonra babası Ural Yanal’ı da kaybetti.

Ersun Yanal annesinden 1 hafta sonra babasını da kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, 9 Nisan’da annesi Bahriye Yanal’ı kaybetmişti. Annesini memleketi Denizli’de toprağa veren deneyimli teknik adam, 1 hafta sonra da baba acısını yaşadı. Ersun Yanal’ın babası Ural Yanal da 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ersun Yanal’ın hayatını kaybeden babası Ural Yanal’ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Asri Mezarlık Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından 1 hafta önce hayatını kaybeden eşinin yanında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Canlı Skor

Galatasaray'da orta sahaya Süperstar! Osimhen transferinde olduğu gibi yine ses getirecekGalatasaray'da orta sahaya Süperstar! Osimhen transferinde olduğu gibi yine ses getirecek
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferi belli oldu! 23 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyorFenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferi belli oldu! 23 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"

Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferi belli oldu! 23 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferi belli oldu! 23 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama

Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.