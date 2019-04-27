Ersun Yanal basın toplantısında soru almayınca gazetecileri salonu terk etti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen rutin maç sonu basın toplantısına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmasından önce, kulübün medya sorumlusu Çağrı Çobanoğlu, Ersun Yanal'ın kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından basın mensupları, basın toplantı odasını terk etti. Bir anda toplantı salonu boşalırken, salonda yalnızca kameramanlar ve Ersun Yanal'ın açıklamalarını yazan basın mensupları, toplantı odasında kaldı.

"10 KİŞİYKEN OLAN TAVRIMIZ ETKİLEYİCİYDİ"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal, aldıkları sonuçların mutlu edici olmadığını belirterek, "Biz kazanmak için oynarız. Kazanmak için sahada oluruz." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yıpratıcı bir maç oynadıklarını söyledi.

Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Oyun gücü, mücadelesi oldukça yüksek oldu. Aslında aldığımız sonuçlar mutlu edici değil. Biz kazanmak için oynarız. Kazanmak için sahada oluruz. 10 kişiyken yapmış olduğumuz tavır etkileyiciydi. Bu kadar kolay ve basit kartlarla Fenerbahçe yıpratılacak bir takım değil. Fenerbahçe'yi bu kadar kolay şekilde, yönetirken eksik bırakmaya kimsenin hakkı yok. Birkaç gün içinde medya ekibimizle değerlendirme yapıp bilgilendirme yapacağız. Son Kayserispor maçında sonra MHK değişmişti. Ortaya konan tutum belliydi. Fenerbahçe'ye bildiğimiz, öğrendiğimiz sezonları yaşatmak için çalışacağız."

