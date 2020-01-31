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Ersun Yanal: Birlik oynarsak kazanırız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

Ersun Yanal, oyuncularına "Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun" uyarısı yaptı.

Ersun Yanal: Birlik oynarsak kazanırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Deneyimli çalıştırıcı, "Takım halinde hareket ettiğimiz de neler yapabileceğimizi Başakşehir maçında gördük. Bu oyun anlayışıyla birlikte oynamaya devam edersek zirve yarısında iddialı bir duruma geliriz. Trabzon maçında da aynı mücadeleyi sizden bekliyorum. Saha dışına konsantre olmayın. Tamamen saha içine odaklanın. Tribünlerle ve hakemle kesinlikle isiniz olmasın. Sadece isinizi yapın" ifadelerini kullanarak oyuncularını uyardı. Öte yandan dünkü idmanda Hasan Ali de katıldı.

(AKŞAM)

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