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Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.02.2020 17:26 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Yanal, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle futbol konuşmak istemediğini ifade etti.

Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil

Kırklarelispor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi.

Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, "Bugün maalesef Van’da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün futbol konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Haluk Bulgurlu

HALUK BULGURLU: FENERBAHÇE BİZDEN DAHA ÇOK DİNLENDİ

Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan Kırklarelispor’da Teknik Sorumlu Vehbi Haluk Bulgurlu ise Fenerbahçe’yi ağırladıkları için onur duyduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor’da Teknik Sorumlu Vehbi Haluk Bulgurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bulgurlu, "Kırklarelispor olarak Fenerbahçe’yi ağırlamaktan onur duyduk. Böylesine büyük bir camiayla rakip olmak, Kırklareli ve Trakya için onur verici. Ağır hava şartlarında oynanan zor bir maç oldu. İki takım futbolcularını da, bu hava şartlarında centilmence oynadıkları için teşekkür ediyorum. Kırklarelispor olarak ligde de zor günler yaşıyoruz. Hacettepe’yi zorlu bir maçta yendik. Fenerbahçe bizden daha çok dinlendi ve kadromuz kısıtlı. Aynı kadroyla hem kupa hem lig maçlarını oynuyoruz. 45. dakikaya kadar iyi bir direnç gösterdik. 45’te yenilen gol direncimizi kırdı. Fenerbahçe bizden daha kaliteli bir takım ama bu gol direncimizi yok etti. Büyük taraftarımız bizi izlerken gol de atmak isterdik ama olmadı. Fenerbahçe kalitesiyle ağırlığını koydu ve 2 gol daha attı. Kendilerini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Biz de maçlarımızı kazanarak daha üstlere çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’yle deplasmanda oynamalarının zor olacağını da söyleyen Bulgurlu, "Ayrıca bu hafta bir Trabzon deplasmanımız var. Şu anda İstanbul’da şunu yaparız, bunu yaparız diyemeyiz. Takımımızın ilk 8’e girmesi de bizim için önemli bir başarı. İkinci maçta daha genç oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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