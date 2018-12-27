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Ersun Yanal'dan Ali Koç'a '40' puan sözü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2018 08:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başkan Koç'a ligin 2. yarısında 40 puan toplama sözü verdi.

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada bitiren F.Bahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, hedefini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'a ligin ikinci yarısı için 17 maçta toplam 40 puan alma sözü verdi. Başkan Koç'un Yanal'ın bu hedefinden memnun olduğu belirtildi.

Hedefi belirledi

Ersun Yanal, 40 puan hedefini gerçekleştirirse Başakşehir'in ilk devrede topladığı 35 puanın 5 puan üzerine çıkmış olacak.

Ersun Yanal, 40 puan hedefini gerçekleştirirse Başakşehir'in ilk devrede topladığı 35 puanın 5 puan üzerine çıkmış olacak.

Tecrübeli çalıştırıcı takıma takviye de istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı takıma takviye de istiyor.

Yanal'ın transferdeki önceliği 1 stoper, 1 orta saha…

Yanal'ın transferdeki önceliği 1 stoper, 1 orta saha…

Ersun Yanal, forvet hattında ise Soldado'ya güveniyor.

Ersun Yanal, forvet hattında ise Soldado'ya güveniyor.

Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantılarda İspanyol golcünün hücum hattında ilk tercihi olacağını iletti.

Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantılarda İspanyol golcünün hücum hattında ilk tercihi olacağını iletti.

Beklenenden fazla satış olması durumunda sağ, sol açık takviyeleri yapılması kararı da alındı.

Beklenenden fazla satış olması durumunda sağ, sol açık takviyeleri yapılması kararı da alındı.

Diğer forvet Slimani de gönderilecek. (AKŞAM)

Diğer forvet Slimani de gönderilecek. (AKŞAM)
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