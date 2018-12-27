Ersun Yanal'dan Ali Koç'a '40' puan sözü

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada bitiren F.Bahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, hedefini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'a ligin ikinci yarısı için 17 maçta toplam 40 puan alma sözü verdi. Başkan Koç'un Yanal'ın bu hedefinden memnun olduğu belirtildi.