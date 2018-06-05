SPOR

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, "Aziz Yıldırım, ülke sporuna önemli katkılarda bulunmuş, birçok ilki gerçekleştirmiş bir başkan" dedi.

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım açıklaması

Yanal, Seferihisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen futbol günlerinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Süper Lig'in yüzde 73 oranla Avrupa'da en çok yabancı oyuncuya yer veren lig olduğunu, Süper Lig'in bütçe olarak 6. sırada olmasına rağmen UEFA sıralamasında bu yıl ilk 30'a bir takım girebildiğini söyledi.

Türkiye'nin genç nüfusuna rağmen sporcu sayısında çok geride olduğunu belirten Yanal, "Biz çocuklarımızı sporla, kültür ve sanatla buluşturmakta başarılı değiliz. Bizim en büyük zenginliğimiz gençliğimizde. Onları doğru yetiştirmeliyiz. Devletin eğitim sistemine bu çocukların kendilerini yetiştirebilecekleri yenilikleri getirmeliyiz. Haftada bir saat Beden Eğitimi dersiyle bunu başarmamız mümkün değil" diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ SÖZLERİ
Yanal, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç ve ekibini tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım, ülke sporuna önemli katkılarda bulunmuş, birçok ilki gerçekleştirmiş bir başkan. Demokratik bir seçim, demokratik paylaşımların olduğu ve gerçekten de herkesin imrenerek izlediği bir seçim oldu. Bu demokratik seçimin sonunda Ali Koç başkan oldu. Vizyon olarak düşünecek olursak, çok önemli bir misyonu temsil eden önemli bir kuruluşun başındaki bir iş adamı. Yapacaklarıyla, birçok insanın güvenini kazanmış bir insan. Ülke sporu açısından da düşünecek olursak, Fenerbahçe, belki de Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü. Bunu da yaptığı seçimle kanıtlamış oldu. Bu büyük sivil toplum örgütünün başında ülkenin sportif lokomotifliğini üstlenecek bir çağdaş değişimin olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum."

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrıAli Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı
Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! (Damien Comolli kimdir?)Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! (Damien Comolli kimdir?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ersun yanal aziz yıldırım Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı

Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşecek

Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşecek

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım açıklaması

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım açıklaması

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! (Damien Comolli kimdir?)

Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! (Damien Comolli kimdir?)

Ali Koç Fenerbahçe'ye 150 milyon TL verecek

Ali Koç Fenerbahçe'ye 150 milyon TL verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.