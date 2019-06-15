Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması

"Fenerbahçe'nin hedeflerinde şampiyonluk var, başka bir hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin bir duruşu var. Bulun bilinciyle bir çalışma içerisine girdik. Başkanımız görüşmelerden geliyor. Ben tatil yapıyorum, onlar çalışıyor. Takımı tekrar dizayn edeceğiz. Hedeflediğimiz noktaya gelmenin çalışması içerisindeyiz." dedi.

Ersun Yanal, futbol takımının gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağını vurgularken, "Fenerbahçe'nin hedeflerinde şampiyonluk var, başka bir hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin bir duruşu var. Bulun bilinciyle bir çalışma içerisine girdik. Başkanımız görüşmelerden geliyor. Ben tatil yapıyorum, onlar çalışıyor. Takımı tekrar dizayn edeceğiz. Hedeflediğimiz noktaya gelmenin çalışması içerisindeyiz." dedi.

'Fener Ol' Kampanyasına destek olmak için düzenlenen 'WinWin' programının canlı yayınına katılan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.

"YARIŞABİLECEK BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu hatırlatan Ersun Yanal "Ülkemizdeki futbolun bulunduğu yeri tanımlamak lazım. Biz kendimizi de doğru anlamamız gerekiyor. Biz genetiğinde oyuncu yetiştiren biraz uzak kaldık. Kulüplerimizin durumu meçhul. Her kulübün sıkıntısı var. Önemli bir dar boğazdan geçiyoruz. Fenerbahçe'nin ilerleyen yıllarda üretim yapabileceği, değerlerini dünya futboluna sunabileceği ve yarışabilecek bir takım kurma çalışmaları var." diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜNE TRANSFER AÇIKLARIZ"

Deneyimli teknik adam, "Sayın başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, oyuncuları taramaya ve araştırmaya çalışıyor. Sanırım birkaç gün içerisinde de önemli açıklamalarda bulunacağız. Her şey iyi gidiyor. Hedeflediğimiz oyuncularla buluştuk, konuşuyoruz. Biraz uzak olanlar var onlara yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER MESAJI

Programın sonunda konuşan Ali Koç ise "Büyük takımlar için zaman zaman kötü sezonlar olur. Bu genelde 20-25 yılda bir olur. Hoca dinlenip gelecek, o geldiğinde ona ve camiamıza müjdelerimiz olacak. Güzel bir sezon için hazırlıklı olun" dedi.

